新北市馮姓男子遭檢舉涉嫌在碧潭風景區，以活魚引誘保育類野生動物「魚鷹」俯衝、獵食，被依違反《動保法》送辦，台北地檢署調查時，馮男坦承是為了給賞鳥者拍照，每次收費100元，檢方10日給予緩起訴處分，期間1年，須支付國庫5000元。

魚鷹屬於二級保育類野生動物，每年11月到3月來台度冬，新店灣潭上空常有魚鷹蹤影，新北市政府動保處日前接獲檢舉業者在灣潭沿岸搭建遮雨棚，以魚引誘魚鷹捕食，供人拍照，為此，動保處組成「魚鷹守護隊」不定時巡視。

有人檢舉臉書社團「馮大哥灣潭魚鷹樂園」1段2019年的影片，有人用活魚引誘魚鷹捕食，動保處調查時，馮男坦承影片中是他本人，供稱他從小就以魚餵魚鷹，因有遊客以100元為代價，讓他以魚餵魚鷹，供大家拍照紀念。

檢方依影片畫面研判，馮男至少2次餵食魚鷹，已有騷擾保育類野生動物犯行，考量馮認罪，給予緩起訴處分1年，命他支付國庫5000元。