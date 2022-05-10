英國工程設備公司Renishaw周二下調了年度獲利預期，並警告，關鍵的中國市場因新冠疫情封鎖，可能中斷中國分公司業務。Renishaw周二早盤股價一度大跌5.3%。

該公司生產噴射引擎及智慧型手機等產品的精密測量裝置。該公司表示，中國的不確定性使得其業務水準難以預測。中國在2021年佔該公司營收的25%左右。

在截至6月30日的財政年度裡，Renishaw將調整後的全年稅前利益預測，從1.57億英鎊下調至1.81億英鎊(約合2.0088億美元)，此前該公司曾預計這一數字將降至1.55億英鎊。

該公司表示，在截至3月31日的9個月裡，由於公司加大了對工業自動化、半導體和電子裝置的投資，市場對編碼器產品線的需求強勁，經調整稅前利益飆升47%，來到1.24億英鎊。

在1~3月的第三財季裡，Renishaw在俄羅斯資產出現了200萬英鎊的減值。該集團表示，預計烏克蘭危機不會造成進一步的重大成本或資產減值。