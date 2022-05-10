桃園捷運三心六線第1階段路網正在如火如荼興建中，與此同時規畫2.0版路網，新增11條路線共122.7公里，盼擴大捷運服務範圍，整體捷運路網規畫6日通過交通部備查，未來可逐條推動。

捷工局表示，桃園第1階段三心六線路網中，機場捷運線已通車，綠線則邁入第4年工期，高架段橋梁及站體結構皆已成型，市區段的地下潛盾施工也在進行中，主線預估約5年會完成。

捷運棕線、綠線延伸中壢已完成綜合規畫報告，提送中央審查中，三鶯線延伸八德綜合規畫報告也已完成，預計本月提送中央審查，第1階段路網全部都在穩定的進度表內。

鑑於桃園人口不斷增長，2014年底總人口有205萬人，2022年2月底成長至227萬人，城市交通須跟著都市發展預先規畫，市府於2018年啟動「桃園第2階段都會區捷運系統路網計畫」，依最新人口發展、旅運需求、交通瓶頸等考量規畫輕軌系統。

捷工局指出，第2階段路網共新增11條路線，包括桃園中壢平鎮線、平鎮龍潭線、桃園蘆竹竹圍線、桃園航空城線、大園觀音線、桃園青埔線、中壢新屋線、內壢宋屋楊梅線及桃園長庚線，另基於系統資源共用原則，桃園棕線延伸及綠線延伸大溪採取中運量系統規畫，2020年提送交通部審查，６日終獲交通部備查。

捷工局解釋，三心六線路網是藉由軌道運輸串聯桃園、中壢、航空城3個都會核心，建構桃園區域內環狀路網，第1階段路網為目字型環狀線，第2階段路網以三角蛛型路網繼續延伸，讓民眾搭乘捷運時有更多路徑選擇及轉乘點，實現桃園軌道交通願景。