國內疫情升溫，基因檢測廠金萬林（6645）旗下試劑產能與檢測量能全開，4月營收3,990萬元，年增54.17％，連17個月創同期新高；前4月營收1.62億元，年成長46.84％，續創歷年同期新高。

金萬林表示，目前合作健安聯檢驗所也有快速PCR篩檢服務，檢體來源多元性，與多間地方診所提供PCR得來速，協助大眾配合快篩精準追蹤病情防疫。為響應民眾需求，減輕檢測伴隨的疼痛與減緩醫療人員的採檢壓力，非侵入式唾液採檢也已於四月中旬完成TFDA送件，期待無痛採檢能服務廣大民眾需求，並加速採檢流程。

金萬林今年檢測試劑、代理設備、精準癌症檢測服務三大業務穩定發展。國內疫情4月中下旬升溫，Covid-19相關產品的出貨也開始爬升，為4月營收成長主因；其中以檢測儀器與檢測服務收入增加較為明顯，檢測試劑則維持穩定出貨。

金萬林指出，新冠病毒核酸檢測自動判讀套件產品陸續取得歐盟CE、美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，是國內第一家取得美國EUA的產品，且定期接受美國EUA考核，能準確檢驗出最新病毒株。金萬林的試劑可用鼻咽或唾液檢體檢測，鼻咽採檢也已於2020年6月通過台灣EUA。

金萬林強調，中央流行疫情指揮中心5月6日開放診所提供PCR核酸檢驗採檢服務，在原有指定199家社區採檢院所，再增加190家，擴充採檢量能，強化採檢分流。金萬林在國內的合作醫療院所及檢測中心接近30家，將可全力供應試劑與檢測服務，減緩國內檢測壓力。