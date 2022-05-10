晶華國際酒店股份有限公司（2707）公告4月營收，集團合併收入為3.97億元、年減15.6％，1至4月累計營收為18.18億元、年減9.88％，如不含達美樂因素則增加0.74億元、年增4.24％。

展望後市，因應疫情發展，晶華旗下台北晶華、台南晶英，以及捷絲旅各酒店順勢推動「守護家人‧安心防疫」入住72小時的優惠專案，搶攻防疫住房商機。「晶華美食到你家」美食外賣/外送平台亦推陳出新，分眾滿足不同族群宅食需求，台北晶華與台南晶英並推出不同風味粽子，並以不同包裝組合搶攻自食、送禮與「抗疫存糧」市場，力拚動能不斷。

晶華4月營收下滑，主要係4月份疫情急遽升溫，影響消費者外出用餐與旅遊的意願。另自2021年9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收。

面對疫情不確定性，晶華國際酒店集團旗下酒店除了持續為消費者的健康把關，透過多頻次的深層清消以及高端光照抗菌設備維持環境安全之外，也積極地擴大美食外帶外送平台「晶華美食到你家」的營運動能，增加各式家宴、獨享午餐、宅享訂閱餐、冷凍常溫的抗疫美食囤貨等選項，期望可以服務更多宅在家中的美食饕客。以五月份的母親節檔期為例，雖然酒店餐廳內用的生意受到疫情影響下降了約50％，但強勁的美食外帶外送需求、以及母親節甜品糕點的業績也在防疫的社會氛圍下衝出了好成績，整體的業績和去年相比仍有成長

為延續母親節檔外賣與外帶美食熱度，「晶華美食到你家」也積極的推出各項優惠活動搶市，配合烤鴨熱銷一萬隻的歡慶時刻，平台將開闢「烤鴨專區」並推出「買烤鴨‧送龍蝦」6.4折的優惠套餐。

台北晶華以及台南晶英酒店也將掌握緊接著到來的端午送禮檔期，推出多款端節粽香禮盒，豐儉由人的選項包括料多實在的頂級「廣式盆菜裹蒸粽」、創新的「羊肚菌珍珠粽」和「燕窩豆沙粽」，以及台南晶英與台灣祀典武廟、廣富號帆布行合作，推出三方聯名的「包中好運福袋」。上述端粽禮盒於「晶華美食到你家」平台接受預訂並提供全台宅配到府服務。