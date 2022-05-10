台灣學者今（10日）齊聚立法院與日本學者透過視訊連線方式，探討如何落實「零體罰」。（葉書宏攝）

國家人權委員會於日前發表CRC國家報告獨立評估意見書提到，為降低台灣兒童虐待之問題，希望國內推動修法禁止家內體罰。台灣學者今（10日）齊聚立法院與日本學者透過視訊連線方式，探討如何落實「零體罰」，政府應提供充分支援，讓家長有機會學習更好的教養模式。

民進黨立委張廖萬堅、范雲、時代力量立委王婉諭等人今（10日）與人本教育基金會邀請國內學者與日本學者透過視訊連線探討「零體罰」，基金會同時公布家長育兒教養需求網路問卷結果。

張廖萬堅表示，現行《民法》第1085條規定，父母得於必要範圍內懲戒其子女，是否思考將家長懲戒權拿掉，以及還有哪些配套措施要完備，這都要一併考量。此外，立法過程中，真正關鍵重要的是相關配套措施，理念及教養方法的推動，以及政府提供友善育兒的資源與環境。

近年各國為了減少兒童受虐事件，紛紛立法禁止家內體罰，鄰近的日本及韓國也分別在2020年、2021年立法完成終止體罰。人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，「零體罰」並非是國家要剝奪父母管教的方式，而是全面支持家長使用更有效，不傷害自己、孩子、家庭的教養方式，再進一步促進修法之完成。

會中邀請日本教授喜多明人、野村武司、助理教授安𤨒鏡連線分享鄰近國家對家長提供的支援系統、家庭教育內容，具體作法與措施，以及如何能夠透過這一類措施，真正貼近家長，消彌家長與終止暴力思想上的距離。