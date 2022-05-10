五一勞動節剛過完，但礙於現行法令，並非所有勞動者都可以在勞動節放假，新北市議員江怡臻今在議會質詢時表示，勞動節應該屬於所有付出勞動的人，不應該只有勞工才能放假，市府應向中央建議修法，將勞動節改成全國性國定假日，讓所有人都能放假。

江怡臻認為，目前勞動節的放假方式造成很多不便，很多職業除了不能放假，更可能付出許多成本，不利家庭價值。江怡臻表示，對部分上班族父母來說，小孩很可能沒辦法一起放假，以二寶家庭來說，很可能爸爸和托嬰中心的弟弟放假，媽媽和幼兒園的哥哥上班上學，造成非勞工無法放假陪伴，失去讓所有勞動者能好好休息一天的用意，勞動節反而成為勞動者的負擔。

江怡臻指出，勞動節改為全國性的國定假日，除降低對勞動的分化與歧視，讓大眾更重視勞動者以外，許多公務機關在現行法規下，不同人員放假標準不一，造成運作上的困擾。

如果修法讓標準一致，將可以降低很多行政成本。最重要的是，全國性的假期可以讓更多的家長有時間陪伴小孩，也不會造成父母與小孩沒有一起放假的狀況發生，對國家少子化政策也能有所幫助。

勞工局長陳瑞嘉指出，全世界各國的勞動節，大部分都是訂定為國定假日，只要是勞動者都應有權享受勞動節，這一兩年也有收到許多民眾反映同樣的意見。

陳瑞嘉承諾，勞工局將會在一個禮拜內統合相關的意見行文給內政部，也會跟勞動部持續反映，建議中央可以審慎研議修法的可行性，將勞動節改為全國性的國定假日，讓勞動節成為真正保障勞動者權益的節日。