嘉義農試所是台灣鳳梨品種培育開發的重鎮，為儲建農業智慧財產權，嘉義農試所將「台農23號─芒果鳳梨」向日本申請品種權，獲得日本農林水產省公開登錄，嘉義農試所表示，這代表已獲得日本品種權臨時保護。

嘉義農試所長陳甘澍表示，該所於2019年推出「台農23號─芒果鳳梨」，適合在秋春兩季栽培，去年外銷至日本試水溫，獲得好評，尤其年輕族群接受度高，進而於去年10月間向日本申請品種權獲得受理。

陳甘澍說，今年5月6日日本農林水產省公開登錄結果，代表「台農23號」鳳梨已獲得日本品種權臨時性保護，進入實質審查品種及性狀比對，取得日本品種權應是指日可待。

陳甘澍指出，目前「台農17號─金鑽」最具優勢，市售鳳梨有90％以上是17號，但金鑽號儲運期短，台農23號耐儲運，經台灣運至加拿大的長程海運測試，23號的褐化程度比17號來得低，適合外銷，雖然果實比17號小，但應會受日本及澳洲的小家庭歡迎。

嘉義農試所助理研究員唐佳惠說，目前台21、22及23號鳳梨已取得國內品種權，23號甜酸香的風味受日本市場歡迎，再加碼申請日本品種權，23號鳳梨於2020年授權國內農友栽種約5公頃，今年會有量產採收，曾向試種農友購買，1顆鳳梨約2斤的優惠價80元，估算銷至北部市場售價約150元以上。

嘉義農試所是台灣研發亞熱帶水果的主要基地，自日據時代培育出「台農1號」鳳梨，至今已育成18個鳳梨品種，近幾年因應拓展外銷市場，開始建布海內外的品種權。