屏東大學三年級學生林義淵，成為校史首位在學學生考取高爾夫職業球員第一人。（林和生攝）

屏東大學打造智能高爾夫球模擬教室，有助選手技術提升。（林和生攝）

屏東大學體育系三年級林義淵，從小投入高爾夫球運動，去年首次報考專業教練失利，今年捲土重來，嘗試更高層級的職業選手門檻，結果以4天平標準桿成績，輕鬆拿到資格，也成了屏東大學有史以來首位在學學生成為職業高球球員紀錄。

談起自己高球生涯，林義淵說，一切都是順其自然，由於父親在高球場擔任桿弟，叔叔則是高爾夫職業球員，從小在球場及練習場長大，從玩票性質，一直到小學四年級開始接觸正規訓練，自然而然走上培訓選手這條路。

求學時期的精華歲月，常看著同學放學後就準備出去玩，自己則是將書包換成球袋、趕往球場，開始接續的訓練行程；或許是早已習慣，讓他不覺得特別辛苦，反而甘之如飴。

南部囝仔的他，大學就近選擇屏東就讀，去年代表台南市拿下全運會團體銀牌，認為自己已經準備好踏上更高層級，沒想到報考專業教練考試竟慘遭滑鐵盧；沒有難過太久，相隔一年又接續報考難度更高的職業層級，4天下來以平標準桿成績，順利過關。

「當同組球員喊了一聲林老師」，他才知道自己真的做到了，林義淵談到，身兼學生與職業球員，現階段目標仍以台巡賽為主，希望努力吸取經驗，首年以擠進賽事前十名為目標，再一步步朝向國外更高層級巡迴賽挑戰，話語中展現初生之犢不畏虎氣勢。

不久前屏大打造智能高爾夫球模擬教室，並結合最新科技量測感應設備，讓擊球飛行距離、效率，透過高速攝影機同步記錄；體育室主任林瑞興表示，這套設備結合現代科技與高爾夫運動，跨越自然天候與環境限制，讓選手能在舒適室內環境中練習，有助技術提升。