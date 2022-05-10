無懼市場雜音紛擾，聯發科(2454)4月營收持續站上500億元大關，單月營收526.25億元，寫下歷史次高。

聯發科4月營收526.25億元、月減少11.08%、年增加43.89%，單月營收儘管月減，但連續兩個月站上500億元大關，單月營收也寫下歷史次高；累計前4月營收1953.35億元、年增加35.08%，也寫下歷史同期新高。

聯發科4月營收在旗艦5G天璣產品出貨帶動下，持續站上逾500億元大關，出貨在市場對智慧型手機雜音不斷下，動能依舊強勁。第一季終端市場多款手機皆採用天璣9000、8100、8000高階旗艦方案，預計第二季也將有更多新品推出，且下半年還會有搭載毫米波的產品推出。

聯發科展望第二季，看好3大產品項營收持續成長、單季營收續戰新高：聯發科預估第二季營收將在1470億至1570億元，季增3%至10%，年增17%至25%，三大營收類別皆將較第一季成長，將持續挑戰單季歷史新高，另外，營業毛利率預估將為47.5%至51%，持續位居高檔。