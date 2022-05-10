飛捷(6206)第一季獲利2.75億元，季增12%、年增219%，基本每股盈餘1.92元，相較去年第四季1.71元、去年同期0.6元成長，優於預期。飛捷4月營收4.84億元，年增19.55%、月減4.66%；前4月營收19.98億元，年增51.33%。美洲成長速度較快，亞太預計下半年會有較大顯著成長。法人認為，飛捷第二季營收應該跟第一季不會差太多，出貨動能會比較第一季好，全年度在產品組合調整、匯率因素下，EPS有機會挑戰2018年的5.6元，獲利力拚兩位數成長。

飛捷今年第一季營業收入15.14億元，季減9%、年增65%，營業毛利5.03億元，季減4%、年增67%，毛利率33%，季增1個百分點、年持平，營業利益2.78億元，季持平、年增163%，營益率18%，季增1個百分點、年增6個百分點，稅前淨利3.15億元，季增14%、年增189%，歸屬於母公司業主淨利2.75億元，季增12%、年增219%，基本每股盈餘1.92元，相較去年第四季1.71元、去年同期0.6元成長。

飛捷4月營收4.84億元，年增19.55%、月減4.66%；前4月營收19.98億元，年增51.33%。

飛捷表示，第一季仍有兩個月紀錄普達的營收，三月起不記入普達營收，第一季相對去年第四季下降。處分普達利益2200萬元，貢獻第一季EPS達0.15元。五年來看，產品組合精進，目前毛利率、營益率仍相對位居高水位。

飛捷第一季產品營收占比，POS增至61.2%、Panel PC增至16.9%、KIOSK從0.8%增至1.4%、Mobile增至6.2%、其他類則降至14.4%。飛捷表示，四個領域都是呈現成長狀況，需求量最大還是POS，客戶庫存低，加上公司有取得新的客戶，其市場需求還是強，PANEL PC應用多元，四月大量出貨成長趨勢確立，看好POS、Panel PC相對是好的成長，後續也會有持續上升的趨勢。醫療業務方面，公司提到，疫後並沒有消失，訂單、需求還是正常，公司也有新的產品線投入，後續會是穩定的業績來源。

營收分布占比，美洲(America)增至48.7%、EMEA(歐洲、中東、非洲)略降至40.1%、亞洲(Asia Pacific)略降至11.2%。飛捷說明，美洲市場快速回溫，成長速度較快，亞太因疫情回溫速度較慢，但預計下半年會有較大顯著成長，而先前是公司主將之一的歐洲市場，還須再加把勁。

2020前年疫情影響，2021年歐美消費回升，加上客戶庫存相對保守，使得目前狀況良好，實際訂單來看，第二季往後都蠻樂觀，公司第二、三季營收動能強勁，主要還是餐飲、零售為主，今年歐美市場疫情恢復下，今年獲利目標維持兩位數成長看法。

飛捷投資的子公司華捷智能(Berry AI)今年狀況，飛捷提到，華捷智能還在發展階段，投資會持續挹注，去年下半年也會擴展國外業務，今年會有營收狀況，但難有獲利，不過國內外訂單仍是如預期狀況進行。

飛捷提到，部分料況還是有點緊張，取得時間點會稍微緊一點，瓶頸料還是會陸續到位，有漸漸改善。公司目前並沒有漲價價畫。至於航運價格高昂，公司表示，運費都是客戶負責，貨運價格對公司不影響。而針對烏俄戰爭是否影響歐洲區域營收動能？公司指出，目前沒有看到間接直接影響。

今年合併營收三月起少了普達，但訂單能見度高、需求強勁，法人認為，飛捷第二季營收應該跟第一季不會差太多，出貨動能會比較第一季好，營運逐季走高部分，目前船隻仍存有疑慮，加上基期高，全年度雖未能挑戰2018年65.7億元歷史高峰，預估維持去年總額扣除普達約占7-8億元左右數字，但產品組合調整、匯率因素下，EPS有機會挑戰同年的5.6元，力拚兩位數成長。