《櫃買市場》聚紡31日起終止櫃檯買賣 17:392022/05/10 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聚紡公司(4429)上櫃普通股股票自111年5月31日起終止櫃檯買賣。 聚紡公司以股份轉換方式，成為興采實業公司(4433)百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰公告自111年5月25日起停止該公司有價證券交易，並自5月31日(股份轉換基準日)起終止聚紡公司有價證券之櫃檯買賣。 歐普羅5月20日起終止興櫃買賣 奪下世界麵包冠軍！武子靖復刻絕讚滋味 「獨家新品」開賣 #聚紡 #31 #日起 #有價證券 #終止櫃檯買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 BNT兒童疫苗520開打 意願調查將啟動 04:102022/05/06 生活新聞 電子圍籬8日起退場 侯友宜樂見：居隔轉型重要的一環 15:192022/05/07 生活 進口中古車黑心手法曝光！里程31萬變3萬 4年熱銷30台 15:322022/05/10 社會 111年對外華語教學能力認證考試簡章公布 5／16至5／31報名 16:122022/05/10 新消息 竹縣＋933 有3醫院加強服務每日輪值擴增為婦兒科 15:052022/05/10 生活 新北兒童疫苗意願書回收近半 僅38％同意接種 14:292022/05/10 生活 南投＋307 埔里67歲嬤確診亡 丈夫、2居服員也染疫 15:372022/05/10 生活 對外華語教學能力認證考試簡章公布 5／16日起報名 09:502022/05/10 生活 台鐵新馬站5月31日起暫停載客 估明年底前恢復 11:522022/05/09 財經 奇蹟！長沙樓房倒塌事故被埋壓131小時第10人獲救 08:382022/05/05 兩岸 《國際產業》供應鏈之亂波及嬰兒 全美配方奶粉大缺貨 14:592022/05/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。