台南市六甲區某私立幼兒園上月26日有學生確診，園所未依規定第一時間通報及宣布停課，園所「隱匿確診者前一天有到校」，造成疫情擴散，擴及20多人染疫，台南市長黃偉哲上周即表明將嚴懲，衛生局依傳染病防治法，針對該園所未停課、規避疫調，分別開罰1萬5000元及12萬元，共開罰13萬5000元罰鍰。

台南一名家長本月6日晚間於臉書社團「爆怨公社」控訴小孩就讀的幼兒園隱匿疫情，害人染疫。該名家長說，相較其他幼兒園一有確診病例，全校就停課清消，反觀自己小孩的幼兒園，同班同學確診，園方第一時間不是停課清消，而是假裝沒這事，還隱匿確診者前1天曾到校，該生確診隔天，全校師生仍繼繼上課。

經教育局調查，該家幼兒園4月26日傍晚接獲衛生單位通知有1名學生確診，衛生所要求園方需匡列密切接觸者名單及通知學生停班課，但幼兒園未依規定於第一時間停課，隔天還讓學生到園上課，28日才停課，已違反防疫規定。

黃偉哲也呼籲，學校及家長應共同攜手落實防疫，也請業者應隨時更新防疫資訊，倘違反上開校園防疫措施，包括隱匿、未落實疫調等，將依傳染病防治法相關條文規定裁罰。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心5月8日放寬校園、幼兒園匡列原則，然而，在此之前，據教育局4月12日公告，台南市所屬學校因應COVID-19實施暫停實體課程標準，班級有1名師生「確診」，該班暫停實體授課10日，且確診者曾接觸班級、社團、搭乘交通車、同住宿舍等人員的班級，被匡列篩檢者結果未確認為陰性前，暫停實體授課2日。

經調查，該所私幼已明確違反相關規定，衛生局今天依傳染病防治法第43條第2項、第37條第1項規定，分別裁罰12萬元、1萬5000元，共計13萬5000元罰鍰。