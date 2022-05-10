財務赤字可以改善，信任赤字將難以彌補。防疫保單之亂延燒，金管會主委黃天牧10日突然親上火線，在線上記者會上表達四點聲明，希望在醫療資源、保戶權益及保險業損失控制上，取得平衡，但也呼籲保險業注意，不要引發民怨，發生如美國民眾占領華爾街運動，失去對金融業的信心。

黃天牧的四大聲明即：一是首先要謝謝保險業者，從防疫險到疫苗險，提供民眾移轉風險的管道，讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障。

二是疫情的變化確實對部分保險業帶來財務上壓力，金管會也關心保險業財務健全與營運穩定，但不可諱言，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控制等不同面向間，要取得平衡並不容易。金管會已與衛福部加強協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，盡量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件，例如數位健康證明就是一項可行的方案。

三是在尋求共識的過程中，難免基於各自立場而有不同主張。但我想提醒保險業，2008年全球金融危機，美國部分金融機構倒閉造成經濟衰退、失業率攀升及社會動盪，負責人卻領取高額酬勞或全身而退，使民眾對金融機構的信心降至谷底，甚至發起「佔領華爾街」運動；此後即使金融機構獲利好轉，民眾對金融業的信任度卻長達十年持續低迷。舉這個例子，是想提醒保險業，財務赤字（fiscal deficit）可以改善，信任赤字（trust deficit）則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。

四在相關議題討論過程中，金管會懇切提出二項呼籲，第一是請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請，發揮積極正向的力量，維護產業形象與信譽。第二是防疫險二年內都能申請理賠，只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明。請民眾共體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。