「韓式烤肉粽」濃郁烤肉配上解膩泡菜，滋味令人好奇。（新東陽提供）

端午將近，粽子商品紛紛出爐，新東陽為友善地球，延續去年廣受好評的「微藻植物肉粽」，今年再推出「松露微藻植物粽」。另目前不適合出國，為解大家對異國美食的饞，推出兩款「韓式烤肉粽」及「味噌拉麵風味粽」，將日、韓美食精華融入粽子中，吸引嚐鮮客目光。

新東陽去年推兩款植物肉粽，其中帶有麻油清香的「微藻植物肉粽」好評如潮，微藻植物肉是在無汙染、精密的發酵槽設備製成，以專業的方式萃取出微藻蛋白中必須胺基酸，是優質蛋白質來源之一，也是未來植物肉的新星。

今年延續吃粽也可兼顧環保的概念，將頂級食材－松露加入食材中，推出「松露微藻植物粽」，使用松露醬及松露醬油豪邁拌入來自花蓮富里銀川有機長糯白米，並將微藻植物肉一起融入糯米中，打開粽葉就可聞到濃厚的松露香氣及微藻淡雅的鮮甜味，搭配猴頭菇、杏鮑菇、洋菇三種不同菇類，打造多層次口感。

除了兩款微藻植物肉粽，新東陽今年也推兩款異國風味特色粽，日式的「味噌拉麵風味粽」是將日本代表料理之一的味噌拉麵與粽子創意結合，把味噌拌入糯米中，配料加入日系拉麵常見班底－玉米、海帶、竹筍。「韓式烤肉粽」加入韓國代表性美食韓式烤肉及泡菜，濃郁的烤肉香氣與泡菜辛辣風味及口感在粽子中完美結合，讓你免出國也可品嚐到異國好滋味。