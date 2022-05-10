台大1名化學系鍾姓博士生上月底在校園遭車輛從後方撞上，頭部著地、全身卡在車底被拖行重傷，目擊事故的系所副教授徐丞志認為校內速限20公里，質疑肇事者超速；據悉撞人的女駕駛是鍾男「大學同班同學」，2人是舊識，女方願意賠償全額醫藥費，雙方已和解，鍾男也轉至普通病房、傷勢穩定。

台大化學系副教授徐丞志日前在臉書發文透露，他的實驗室內最資深的博士生，上月29日在距離系管不到20公尺的小椰林道被被一輛汽車自後方追撞，頭部著地，還被拖行約2個車身距離，傷勢嚴重，目前仍在醫院救治，徐丞志說「光想到就覺得好痛」，並質疑校內速限20公里，為何會被撞成這樣。

該學生左側鎖骨骨折，肝臟挫傷，四肢嚴重外傷，經治療後已轉到一般病房，所幸撞擊當下背包卡在後腦勺與車體間，腦部才沒未重傷；徐丞志說從學生到當老師20年，第1次在校園內看到這樣嚴重車禍，而校園發生交通事故不適用道路交通處罰條例，因此肇事者不會有案底，但傷害罪仍會成立。

據悉，該名受傷的鍾姓博士是被「大學同學」顏姓女子開車撞上，事後顏女親友表示願意支付所有醫療費用，雙方目前已達成和解；台大校方第一時間澄清事故原因初判與超速無關，但仍有目擊學生指出女駕駛開車速度非常快，撞到騎單車的學長後來不及煞車，將人捲入車底盤下，車速一定超過20公里。