吳可熙本人曾遇職場霸凌後患上創傷症候群。（羅永銘攝）

吳可熙10日出席反性侵公益活動，提到受害者遇性侵後引起創傷症候群，她分享之前自編自演的電影《灼人秘密》，就是她被職場霸凌後患上創傷症候群所寫下的作品，所以非常能同理受過傷害的人的心理，也以自身經歷鼓勵受害者尋求幫助。

吳可熙患創傷症候群的過程是一開始被事件本身嚇傻，當下完全不知道該怎麼辦，就一心只想趕快躲回家，回家後1整周都在哭、不敢出門，等到1年後才有勇氣去找知心好友分享，結果對方又覺得她很笨、處理不恰當，她便馬上噤聲，「我會覺得自己很笨，又要再隔1年才敢開口」，也就陷入這種負面循環，所以事後她認為找對的人、懂的人訴說非常重要。

演藝圈是否也會有性侵事件？吳可熙自己沒遇過，但她相信一定存在，「在＃MeToo事件（2017年發起的反性侵運動）過後好了很多，自己內心的感受是覺得更安全，我只要講出來，大家就知道＃MeToo是什麼，有被保護的感覺」，同時提到美國有親密動作協調指導員可以保護演員，認為激情戲其實很像武打戲，動作都是得先設計過。

近期工作方面，吳可熙因為疫情所有的拍攝工作都壓到今年下半年，前兩年多窩在家寫劇本，培養出種植栽的興趣，已經可以分辨公園裡花卉的種類；另她迷上中國功夫，已學詠春拳1年，最近還想買個木人樁回家練練手，一方面練身體、一方面可防身。