許多人會在客廳擺放沙發，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，沙發上方不宜有直射的照明，擺放時要跟茶几搭配，也不能擺成直直一條，沙發背後不能以水為靠，最後要注意別正對大門，否則就容易影響客廳氣場，讓家人運勢不順遂。

▍1.沙發上方勿安裝直射照明

很多人喜歡在沙發上方安裝一些燈具，這些燈具雖然增加了客廳亮度，但如果有光從頭頂直直射下來，容易給家人的運勢帶來不利影響。

▍2.沙發茶几搭配適宜

有沙發就會有茶几，兩者需互相搭配，從風水角度來看，沙發為山，茶几為水，因此沙發宜高大，茶几宜矮小，二者搭配得當，才符合山高水低的原則。若茶几面積太大，就有喧賓奪主之意，如果茶几太高，則是水漫過山，寓意不吉祥，而且會讓沙發周圍的氣流沒有可以停留的地方，使得家人所求之事久久不見回報。

▍3.沙發擺放不宜過直

擺放沙發最好兩側各有一個延伸出的座位，就像一個「凹」字。兩側伸出的沙發能將周圍的氣流攬在中間的凹處，是藏風聚氣的格局。沙發如果是直直一排的，兩側無任何阻攔，氣流就會直直從沙發旁流走，不會停留，那便無法納氣，導致家中旺氣減少，家人的好運遲遲無法降臨。

▍4.沙發不要以水為靠

沙發背後依靠的地方也是有講究的，建議靠實牆為佳，不宜靠著水，像是水族箱、流水擺飾等，因為水是流動的，沙發靠水會導致人心不安，也有財氣順水流走的危機，所以沙發背後不要靠水。

▍5.沙發不宜正對大門

沙發不可以正對住宅大門，如果這麼做，從大門處進入的氣流就會直直沖向沙發，容易將沙發聚集的氣都吹散，破壞沙發周圍原本平和的氣場，對家人的運勢造成一定影響。

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