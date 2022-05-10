台南新營知名的太子宮香火鼎盛，但10日卻上演前、現任管委會主委王献彰、許清標的互槓事件。王献彰指控許清標因為不滿被質問為何連續3個月不召開管委會，便夥同6、7名男子毆打管委會委員謝文章；許清標則喊冤說，當時他人根本不在案發現場，直指都是「選舉恩怨」，對於王的不實指控，他將保留法律追訴權。
新營太子宮信徒代表許燕飛今天下午在王献彰的家中開記者會，指控本月7日、母親節前夕下午2點20分，許清標夥同6、7名男子在太子宮後方的出租鐵厝內將謝文章打得鼻青臉腫，還限制人身自由不讓謝離去，造成謝的鼻骨骨折、頭部流血受傷，胸部也有挫傷等。
王献彰還痛批許清標「鴨霸」，不依規定執行廟務，管委會很多委員們敢怒不敢言，過去太子宮年年獲得宗教公益獎，結果現在廟內竟發生暴力事件，讓太子宮的人顏面無光。市議員趙昆原也出席這場記者會，並同聲譴責暴力，要求警方盡速將施暴者繩之以法。
許清標則澄清絕無參與圍毆，也不曉得暴力事件如何發生。許說，太子宮上周六為慶祝母親節和二太子的聖誕千秋，舉辦歌唱比賽，謝文章當天下午2點打電話給廟宇祕書說要找主委。他接起來後，謝質問為什麼2個月沒開委員會，他回說因為疫情且沒特別要討論的事。
許清標說，當時請謝來當面跟他談，他會好好說明，但謝沒現身，他在歌唱比賽致詞和頒獎後就離去，謝被人圍毆一事，他完全不知情，更沒有參與；他已經到新營警分局做完筆錄，剩下的就交由司法調查。
警方表示，已鎖定對象積極偵辦中。
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