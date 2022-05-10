優太朗對於化妝和保養都很有一套。（ASOBISYSTEM提供）

優太朗絕美女裝扮相驚豔觀眾。（摘自優太朗IG）

23歲日本男星優太郎因在夯劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱《櫻桃魔法》）中飾演物流公司的送貨員「綿矢湊」一角爆紅，今（10日）接受台媒視訊訪問，他開心表示收到不少台灣、泰國的粉絲，特別用日文傳訊息向他表達心意，「有很多粉絲跟我說，透過這部作品知道我，用了很多張我的照片拼貼送我，還告訴我台灣很多媒體有介紹我，也有看到各國車站的廣告，因為這樣這部戲越來越紅，可以感受到粉絲對這部劇滿滿的愛，我很感動」。

他在日劇《下輩子我再好好過》中飾演偽娘「小凪」，絕美女裝扮相驚豔觀眾，優太郎說「第一次穿上時，覺得『哇！真的很像可愛的女孩』，對化妝師感到十分敬佩，不過這個角色不是扮女裝，而是完全認為自己就是女生，因此我也特別注意讓自己自信一點來詮釋」，也因此體會到當女生的不容易，「在扮女裝時，有穿像是小可愛或是運動背心等，覺得女生每天要被綁著很不舒服，可是我演的角色看起來很習慣，為了降低那種不協調感，有先去買女性內衣來適應」。另外，他還會觀察女生的表情、動作，甚至是走路姿勢。

雖然平常不會扮女裝，但私下會自己化妝，優太郎每天都會根據整體服裝、當天要做的事和去的場合來做妝容的搭配，「不想做出跟自己形象不符合的裝扮，所以光是思考該如何打扮時就會花很久，從基底保養到化妝，再到髮型和服裝，最高曾花1個半到2個小時」，更透露家中保養品超過200樣，每天會從中選出想要用的品項，依照當天膚況來挑選使用，也不吝分享保養秘招，「早上用的是以保濕為主，這樣才好上妝，晚上洗完澡睡覺前，雖然保濕也很重要，但主要會使用營養較多和機能性的護膚產品」，比不少女生更懂美容。

優太郎當時是在原宿竹下通逛街被街訪引起轟動，之後就被卡莉怪妞的經紀公司簽下，正式進入演藝圈，他表示「以前在當服飾店店員時，我沒想過會成為演員，但是正因為曾當過店員才有現在的我，所以想要跟當時的我說『只要堅持自己喜歡的事物，就會聯繫到未來的自己』，正是因為當時努力接觸時尚，跟這麼多人見面，才有現在的自己，所以希望自己不要忘記初衷」。下個月即將迎接24歲生日，他也會舉辦線上粉絲見面會，期待和粉絲一起慶生。