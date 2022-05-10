每個人的個性除了會受到先天基因的影響以外，後天環境也是相當重要的一環。《搜狐網》命理專欄分享，有3個星座的小朋友最讓爸媽頭痛，其中白羊座容易衝動和鑽牛角尖，雙子座對每件事都只有三分鐘熱度，水瓶座則常以自我為中心。

1、白羊座

白羊座寶寶有與生俱來的創造力，同時精力相當旺盛，非常熱愛冒險，但他們的缺點就是容易衝動、鑽牛角尖，雖然表面上看起來很堅強，內心卻很脆弱，經不住嚴厲的批評，也聽不得重話；因此和白羊座寶寶相處時，要有很大的耐心，細心留意他們的一舉一動，不要硬碰硬，而是冷靜地給予關愛。

2、雙子座

雙子座寶寶的溝通、適應能力強，且擁有很強烈的求知慾，而他們的缺點就是有太過旺盛的好奇心，且對每件事情都只有三分鐘熱度，因此經常分心、虎頭蛇尾，有時候他們會對父母的教導表現出無所謂的態度，所以面對雙子座寶寶時，要盡量以客觀婉轉的方式表達自己的意思，以達到教育目的。

3、水瓶座

水瓶座寶寶善於觀察，對任何事都充滿好奇心，不管說話、做事都是按照自己的心情，而他們的優點同時也是缺點，這樣的個性導致他們較為固執，容易以自我為中心，我行我素的態度常與父母唱反調，處於叛逆期的水瓶座更讓家長頭痛，因此在教育他們時，一定要專注於這些特徵，讓它們往好的方向發展。