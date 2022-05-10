台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）10日公告，4月份自結合併營收為新台幣9.91億元，較去年同期成長4.36％，累計合併營收為40.16億元，較去年同期增加22.95％。

春雨表示，4月份台灣地區營收較前一年度同期成長32％，主要是受到國際鋼鐵供給緊縮，中鋼3月底開出第2季盤價，鋼價上揚，原先觀望之買盤遞延至4月出貨，加上進口鋼胚開拓供應料源，除自用外，部分進行銷售，致營收大幅成長；另印尼因預備4月底開始齋戒月，市場買氣略轉弱，營收減少4.5％；大陸地區受到疫情封控停工影響，多數建築工地、工廠無法開工，所幸後續開放封閉式生產及白名單，使封城影響減少，雖大陸4月份營收比去年同期減少6.4％，故此次停工對財務及業務尚無重大影響。

近期因俄烏戰爭，使得供應鏈的中斷，正困擾全球鋼鐵行業，鋼料供應吃緊，特別歐洲市場影響最大，鋼價依然偏高，只能轉由亞洲地區供貨，補其不足。加上俄羅斯能源供應減少，推升全球能源價格，不僅生產成本上升也使航運成本增加。中國上海疫情延燒，進行封控，上海是全球最大貨櫃港，封城導致原物料進不來、貨品送不出去，限制了鋼鐵的供應與生產，但經過一個月封控，將逐步解封，加上預期中國下半年推動基礎建設，需求終將回升。因俄烏戰爭造成供應短缺，加上預期中國需求走出低迷，鋼鐵行情將不致轉弱。

春雨表示，面對歐盟對大陸課徵反傾銷稅，及俄烏戰爭造成歐洲鋼鐵供給短缺，公司將加強銷歐線材及扣件量能，目前訂單能見度達第3季，公司對未來營運展望抱持審慎樂觀。