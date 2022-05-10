股東會旺季到，2022年指揮中心對疫情政策大轉彎，股東會防疫作業指引也滾動改變。金管會證期局副局長蔡麗玲10日指出，今年股東會防疫與2021年有二點不一樣，一、不必再確認股東及工作人員到流行地區旅遊史、與確診病例接觸史。二、去年進股東會場要實聯制掃QR CODE今年已刪除。另外，今年沒有純視訊股東會，而有輔助視訊股東會的家數已公告有69家，去年僅17家。

蔡麗玲指出，為因應新冠肺炎疫情，金管會前已公告自2020年4月20日起股東進入股東會會場，應佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止該股東進入股東會會場。

隨著2022年股東常會即將到來，金管會再次提醒各公司召開股東會，應依集保公司配合疫情滾動調整的「因應防疫召開股東會之作業指引」辦理，並事先妥為規劃會場安排，以利完成股東常會的召開。

另為利股東行使表決權，金管會已規定全體上市櫃公司自2018年1月1日起，應將電子方式列為股東會表決權行使管道之一，且為落實股東行動主義並持續提升公司治理，金管會於2022年1月18日發布命令，將適用範圍擴大至全體興櫃公司，並自2023年1月1日起實施。金管會呼籲公司及股務代理機構於疫情期間，鼓勵股東積極採用電子投票方式行使表決權，俾兼顧防範疫情及符合公司召開股東會實務所需。

蔡麗玲指出，去年全體股東會電子投票比例達62.7％，創歷年最高，2020年僅56.1％，主要是與去年疫情有關，是否今年會再成長，金管會樂觀其成，現行為保護健康、降低染疫風險，金管會鼓勵大家多使用電子投票。