保瑞藥（6472）10日宣布，攜手台新健康基金、泰福生技創辦人趙宇天共同投資的保瑞生技正式成軍！該公司以大分子生物藥CDMO為主力，並以5千萬美金（約新台幣15億元）取得伊甸生醫CDMO業務在台資產。

此次收購案伊甸生醫，包括台灣廠房、實驗室與全數人才庫，同時與伊甸生醫簽訂MSA代工協議，除伊甸自有生物類似藥產品組合生產與代工外，既有客戶訂單未來也將一併由保瑞生技承接。

這是保瑞近年第六件併購案，透過此次指標性收購，保瑞將具備發展生物藥的高門檻技術實力與國際級人才，快速的佈局大分子抗體藥物與細胞及基因治療領域，輔以保瑞暨有小分子CDMO市場，不論在一條龍的CDMO服務完整度與市場規模，該公司均已躍升台灣領先地位。

生物藥是驅動未來產業成長的重要動能，目前CDMO小分子仍為佔91％的主要市場，但大分子的快速成長率遠遠超於小分子市場。根據國際調研機構資料顯示，2021年全球生物製品CDMO市值112.7億美元，預計到2027年將達到219億美元，2022-2027年複合年增長率為11.51％。

保瑞董事長盛保熙表示，此次收購案為保瑞與台新健康基金合作的首件成功標的，未來雙方也將繼續合作，評選更多潛力標的，以加速保瑞集團在全球的策略佈局，在國際CDMO供應鏈的激烈競爭中脫穎而出。

集團發言人陳世民表示，收購伊甸生醫最大價值在於，取得具有多年國際級開發蛋白質藥物經驗的團隊與設備規模，讓保瑞能快速直接進入生物藥代工的供應鏈。

伊甸生醫具備四個500L生物反應器，已通過歐盟品質授權人（QP）稽核和衛福部食藥署審核通過，並已完成多個國際委託合作案，具備完整CDMO能力，保瑞將可提供一站式的上下游開發，包含細胞株開發、製程開發、分析方法開發、劑型設計與品質控制檢測服務等，為客戶生產臨床和商業量產藥物，根據客戶量產上市的時程，目前已計劃進一步投資以拓展產能規模，並規劃包括保瑞加拿大廠、竹南廠在內的擴建計畫。

保瑞表示，除了收購資產外，保瑞生技並與伊甸生醫簽訂產品代工協議，伊甸自有產品與既有客戶之訂單合約，將全數轉移保瑞生技承接，將依產品專利到期日規劃兩階段產品線開發，目前開發中已有品項將進入一期與三期臨床，保瑞生技將擁有開發中新藥未來上市量產的優先代工權利。

此外，保瑞藥業公布第一季合併稅後淨利1.79億元，EPS2.62元，表現不如預期，主要是去年同期有一次性收入，營收獲利相對較高，且今年Q1由於受到國際航運塞港、缺櫃的影響，導致出貨遞延，預計第二季後即恢復正常；該公司4月營收4.49億元，年增8.5％，營運恢復平穩。