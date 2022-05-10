美股殺聲再起，台股10日開盤一度重挫逾300點，隨後震盪拉回收小紅，外資賣超力道縮小且匯出不明顯，新台幣先是貶破29.8元關卡，但出口商積極進場拋匯後，激勵新台幣由貶轉升，終場收在29.712元兌1美元，升值2.1分，結束連二個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量15.93億美元。

外匯交易員表示，聯準會（Fed）緊縮方向確立，市場關注通膨和財報發布，VIX恐慌指數又上揚，避險情緒濃厚，美股四大指數重挫，台股先是受累大跌，失守「萬六」（16,000點），但低接買盤積極進場，最後快速拉回收小漲12點至16,061點，新台幣與台股亦步亦趨，先貶至29.825元的逾23個月新低，隨即出口商積極進場拋匯，新台幣由貶轉升，回到29.7元價位，高低震盪達1.45角之多。

外匯交易員指出，外資僅小幅賣超台股16億元，且資金匯出暫休，主要是新台幣跌破29.8元心理關卡，出口商一改先前相對觀望態度，積極進場拋匯，加上國際美元指數衝上104後漲高回落，均支撐新台幣反轉走升。目前國際金融情勢諸多不確定性未除，短線新台幣止跌，不代表回到升值方向，預料仍是震盪格局居多。