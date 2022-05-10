本為台灣五大天然氣供應國的俄羅斯合約今年3月到期不再續約，氣源銜接成為問題。由於澳洲東部新興煤層天然氣持續成長，外界關注中油是否可以進口此區天然氣。經濟部次長曾文生表示，中油初步評估有來源是否穩定、熱值是否適合等兩大問題，後續會請他們再作完整評估。

中油主要天然氣進口來源前五大國分別是澳洲、卡達、馬來西亞、俄羅斯與巴布紐幾內亞，俄羅斯進口合約今年3月底到期，等於少掉9％進口氣源。

此時澳洲東部新煤層蘊藏量成為新焦點，鄰國日本、韓國、中國大陸都在搶，在俄羅斯氣源已經到期下，國內是否可以爭取進口澳東天然氣？曾文生表示，中油本來就被要求要分散氣源，全球19個供氣國家中，我們跟18個買，現在少了俄羅斯1個。至於澳洲東部氣源部分，中油有去評估，初步評估是有供應來源穩定與熱值是否適合兩個問題。

國內天然氣8成是用在發電，曾文生說，台灣東南西北都有氣源，除北邊俄羅斯來天然氣比較少，東南、西邊都有氣源，澳洲是最大的，其他還有中東，也有從美洲來的，慢慢變成台灣供應基礎。

澳東氣源部分，要看熱值是否跟現在一樣，他表示，這要了解。每年我們有固定的台澳能礦諮詢會議，非常著重澳洲的氣源與能源供應，加上北邊是日韓，大家在澳洲進口同一航線上，有時也可互通有無。

曾文生強調，中油採購天然氣有策略，如有新的氣源，會請他們評估。很多東西都要談才會有具體狀況，中油跟澳洲關係不會不好，會請中油做完整評估說明。