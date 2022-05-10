韋伯太空望遠鏡(JWST)從去年12月25日發射，到現在已經過4個多月，它也進入最後調整階段。雖然還不是正式工作，但是幾次試拍照片已技驚四座，它的性能比以前的紅外線望遠鏡都要更高明。

美聯社報導，韋伯剛剛傳回了一張拍攝鄰近星系(大麥哲倫雲)的測試照片，其效果與前一代的史匹哲太空望遠鏡(SST)相比，簡直天差地別，原本只是模糊的光點，竟然是粒粒分明的璀璨星星，太空之間的暗淡星雲也看的一清二楚。

科學家表示，韋伯望遠鏡的主鏡是由18個大型六角鏡片組成，每一片都比史匹哲的單片主鏡更大，因此成相效果是史匹哲的幾百倍、幾千倍。

韋伯望遠鏡近紅外相機的首席科學家、亞利桑那大學的雷奇(Marcia Rieke)說：「本來以為，我們已對宇宙有不錯的瞭解了，但是看到這種品質的照片後，真的會驚覺，我們對宇宙所知道的還太少了，有太多未知需要學習。」