疫後時期，藝術市場也面對轉型及新世代收藏家崛起的變化，長期在紐約及亞洲畫廊接觸全球藏家的藝術顧問林瑀希認為，此時藝術顧問的角色將有別以往，能夠以策略聯盟的角度，以更有機的方式滿足藝術市場的多元需求。

林瑀希曾於紐約Sean Kelly藝廊擔任亞洲總監、印度夏可喜藝廊擔任東亞總監與台灣索卡藝術中心國際部經理，曾合作的藝術家包括英國藝術家安東尼．葛姆雷、安尼施．卡普爾、美國藝術家詹姆斯．特瑞爾、冰島藝術家奧拉佛．艾里亞森、日本藝術家草間彌生等。2012年創立「Gladys Lin Projects」（林瑀希藝術計畫），她認為在後疫情時代，藝術顧問在實務經驗、專業知識及國際藝術市場聯繫網路方面，適足以對藏家提供協助，縮短學習曲線。

林瑀希也專注於藝術與環境的美學融合再造，2008年起開始進行「夏可喜空間美學計劃」，從地產開發商公共空間藝術計劃開始遍及台灣與大陸，如2011年士林電機大樓及國賓飯店錄像裝置藝術，2012年寧波柏悅酒店新中式美學、杭州阿里巴巴西溪園區太極禪苑等。

鑑於紐約為全球藝術品交易最大中心，林瑀希於2021年開始籌備「林瑀希紐約藝術計畫」，除了提供藏家參與紐約藝術市場，也提供藝術家經紀與國際畫剆參與亞洲市場策略聯盟， 5月的台北當代藝術博覽會上，林瑀希藝術計畫將與德薩畫廊合作，推出藝術家林菁菁及麥影彤二雙人展，將展出一系列由藝術家所建構的幻想空間，透過作品令觀眾置身於超現實的平行時空。

目前定居於紐約的林菁菁，《烏托邦現實》系列，戲劇般描繪孤獨的人物，並探究21世紀的生存模式，將不明飛行物或太空艙形象，描述科技滲透生活的怪誕；麥影彤二的作品則透過對哲學、藝術史與政治、科技的研究，反思21世紀面臨的問題及當今人類在疫情下的生存現象。