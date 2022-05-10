阿嬤讓性致全沒！1名女網友日前約男網友去泡湯，特地選在放水時與對方大戰，想讓水聲遮蓋叫聲，當時在「半露天」湯屋，沒想到過程中突聽到隔壁房1位阿嬤說「現在年輕人都那麼見笑喔？金害金害！」讓男網友瞬間「金箍棒」變小，再無法勃起，最後2人敗興而歸，不再約泡湯了。

該名女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她日前與1名男網友相約去泡湯，2人先前已去過1次，經驗相當美好，因此這次選了「半露天」湯屋，認為比較刺激，她還為了遮蓋嘿咻呻吟聲，在放水時與對方大戰，「旁邊都安靜無聲也沒放水聲，我們覺得旁邊沒人，就大膽在戶外池大戰起來」。

女網友約男泡湯，在放水時與對方大戰，想讓水聲遮住叫聲，沒想到隔壁房1位阿嬤說「現在年輕人都那麼見笑喔？金害金害！」讓男網友再無法勃起。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，正當她覺得相當興奮時，突然聽到隔壁房的一位阿嬤說「現在年輕人都那麼見笑喔？金害金害！」她瞬間感到對方的下體變小、無法再勃起，最後時間一到他們就無奈地退房離開，自此她就沒再與對方約會泡湯，她發文怒罵該阿嬤「整個很解嗨啊！令鄒罵還沒爽到，阿婆出什麼聲？」

其他網友紛紛留言「阿嬤而已，不要做完結束才發現門沒關好」、「有次去北投X天也是，正嗨的時候被拍打門，煩死」、「隔壁有觀眾，當然要更賣力衝撞啊」、「我會不在意他人眼光欸其實」、「真丟臉，在沒隔音的地方叫這麼大聲」、「反正都聽到了，那就繼續衝刺啊」、「我認為這不是他的問題，要是我也會被這突如其來的阿婆嚇到軟了」。