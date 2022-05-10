受全台疫情持續延燒，餐飲業面臨新一波挑戰，瓦城泰統集團（2729）4月合併營收持穩達2.82億元、年減30.10％，1至4月累計營收14.87億元，年減10.88％。

展望後市，面對與疫情共存的情勢下，瓦城集團以突破創新之步伐加速邁進，除持續用心鞏固內用安心服務，更積極拓展外帶外送及線上線下整合的營運動力。瓦城董事長徐承義表示，防疫期間全體同仁沒有時間沮喪，集團想的是如何讓自己更好、讓客人持續信任而能安心走進店裡。或者令想要在家用餐的顧客，一樣便利的取得最安心的美味，接受瓦城線上點餐與外帶外送的服務，持續邁向營收穩步回升的每一天。

搶攻端午節商機，瓦城泰統集團聯手旗下七大品牌於4月底提前開賣端午節粽禮盒，除了實體門市外，線上的「瓦城商城」、LINE官方帳號「wa10」皆可預訂。看好疫情下的宅經濟，「瓦城商城」特別推出六入端午粽禮盒，搭配四款經典料理包可享88折的優惠，獲消費者的青睞，瞄準宅在家的消費行為在端午節前奏效，可望透過持續的多元行銷方案帶動營收。另配合單人用餐需求，近日瓦城、1010湘亦推出了十六款全新個人餐，以高於業界標準的安心餐廳備餐程序，配合別出心裁的商品包裝、服務流程嚴格把關，為消費者帶來嶄新的美味體驗。

隨全台疫情持續延燒，影響民眾內用意願，使餐飲業面臨新一波挑戰與衝擊，瓦城泰統集團以樂觀態度迎接挑戰，推出四大重點營運策略(1)持續以「安心餐廳2.0」最高標準防疫措施守護顧客安心用餐無虞，把握顧客信賴及5月份母親節聚餐內用商機(2)再度啟動全台最大雲端廚房量能，滿足需求佔比隨疫情持續擴大的外帶外送服務(3)全新泰式及中式個人餐上市，包裝與菜色設計新穎，提供顧客全新味覺與視覺感受，相信可成功挹注五月營收(4)端午節禮盒提前開賣，搭瓦城商城銷售組合與優惠，力助營收回升。