台鋼集團旗下的甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109）10日公告，4月份自結合併營收為2,112萬元、年增22.5％，累計前四月合併營收為9,736萬元，年增36％，且因應今年策略布局發展與導入新產品，預期營運將持續穩步成長。

加捷表示，隨著新冠疫情逐步來到「與疫情共存」階段，且國人抗疫意識愈加成熟，看好後疫情時代營養保健需求持續強勁，將加速強化產品研發動能，滿足客戶需求，樂觀看待整體營運維持趨勢向上方向不變。

在此疫情肆虐期間，首要任務是提升個人保護力，加捷在今年3月份推出牛樟芝系列「牛樟芝菌絲體精粹」與「Antromax牛樟芝菌絲體膠囊」採用目前國際上最高安全性的牛樟芝保健原料，是全球唯一通過美國食品藥物管理局（FDA）認證的新膳食原料（NDI），不僅適合平日保養，更適合加強補充增強體力，提振自身保護力，在疫情期間也獲得不少消費者正面迴響。

值得一提的是，日前2022世界品質評鑑大賞結果出爐，加捷「甲魚精-P」、「芝麻香穗EX」、「甲勇勇錠」、「圓魚精粹」、「牛樟芝菌絲體精粹」等五項產品同時榮獲銀獎肯定，代表加捷致力於產品品質上的堅持，得到國際認同。

展望後續營運，因應電商行銷通路的拓展，加捷生醫官方網站線上購物平台即將在5月中旬正式上線，加捷將持續整合資源延伸整體服務內容，提升客戶更良好的使用體驗及品牌觀感，將為營運帶來新動能。