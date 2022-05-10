自行車族群受到大陸上海及昆山封城的影響已顯現，包括整車廠的巨大（9921）及零組件廠的桂盟（5306）、利奇（1517），4月份整體生產及外銷出貨都大受影響，4月營收分別年減一成以上，巨大集團月減甚至超過三成；上述三家廠商4月營收雖然遇到逆風，惟前四月營收仍維持正成長。

其中，巨大集團4月合併營收58.46億元，年減15.42％，前四月合併營收281.52億元，年增2.31％；桂盟4月合併營收5.48億元，年減約13％，前四月合併營收24.69億元，年增2.19％；利奇4月合併營收3.25億元，年減15.77％，前四月合併營收15.5億元，年增11.15％。今（10）日三檔股價均不約而同收黑。

而較不受大陸封城影響的愛地雅（8933）、明係（6804）、日馳（1526），4月合併營收分別大增二成至六成。其中，愛地雅4月營收4.12億元，年增30.83％，前四月合併營收15.43億元，年增25.48％；日馳4月合併營收1.94億元，年增24.53％，前四月合併營收7.06億元，年增41.83％；明係4月合併營收2.53億元，年增61.74％，前四月合併營收9.27億元，年增近五成。上述三檔股票今日均收紅盤，明係甚至攻上52.90漲停作收。

巨大集團表示，巨大位於昆山的四座工廠配合當地政府防疫措施暫停生產，雖然已於4/28復工生產，4月份整體生產及外銷出貨都受到影響。但巨大台灣廠、荷蘭廠及匈牙利廠因生產順利，營收顯著成長。

巨大集團強調，雖然上海及昆山封城，但捷安特中國內銷市場在其他城市仍有亮麗的表現，4月份業績年成長近一成，再加上美國及歐洲市場對中高階自行車及電動輔助自行車（E-bike）的需求依舊強勁，對Q2整體營運仍抱持審慎樂觀。