大陸女星湯唯在2006年以李安執導電影《色，戒》女主角王佳芝，一舉成為國際知名女演員，演技獲得肯定後，戲約不斷，在2014年驚喜嫁給韓國導演金泰勇，2016年生下女兒，不僅是幸福人妻也成為一名母親；近期湯唯新作品《分手的決心》公布預告，和韓國導演、演員合作，昔日她曾自曝沒有為先生學韓文，但她在電影中展現發音超標準韓文，驚呆眾人。

湯唯加入韓國名導朴贊郁的新片《分手的決心》，和一票韓國演技派藝人朴海日、高庚杓、李貞賢和朴勇宇同台飆戲，還沒上映就已入圍第75屆坎城影展主競賽片；今（10日）國際版預告曝光，湯唯在片中全程使用韓文，不到90秒的畫面就被她異常標準的韓文震撼到，引起影迷熱烈討論。

過去湯唯嫁給金泰勇不久後，在一次受訪中被問到是否有特地學韓文，她坦承沒有，當然也沒有強迫學中文，但那時候她就曾說學語言要有一個契機；沒想到這次出演《分手的決心》就是最適合的時候，展現她超強語言天賦，還被導演大讚，「韓文說得比我還要好」。

大票影迷對湯唯相當佩服，認為她已經是國際知名演員，仍然為了工作不懈，「國語、英文、江浙話、上海話、粵語，現在又會韓文，太厲害了吧」、「湯唯全程說韓文，太有語言天分了吧」、「後天努力才是最令人佩服的，超敬業」、「湯唯不只有特色的美，又敬業，情商更比普通人高出很多」。