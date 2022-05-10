花蓮產出的「華寶西瓜」清甜多汁，口碑極佳，產區以壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉、玉里鎮為主，由於今年西瓜授粉期間，連續降雨，玉里、瑞穗2區裂果、爛果頻傳，經縣府連日勘災，確認達救助標準，提報農委會啟動現金救助，先前已開放玉里瓜農申請，瑞穗瓜農即日也能申請，每公頃6萬元，受理期限至19日止。

農業處指出，今年2、3月期間，降雨影響西瓜授粉，不止玉里地區，瑞穗地區的西瓜也出現異常裂果情形，為讓受災農友儘速復耕復建，保障收益，經向農委會爭取，上月底至本月9日止，已開放玉里鎮的受災農友申請現金救助。

農業處表示，農委會昨（9）日也公告，瑞穗鄉西瓜為辦理2月下旬及3月下旬霪雨農業天然災害現金救助地區，因此受災農友10日起至19日止，可前往鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明，例假日照常受理，受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日。

農業處長陳淑雯說明，依農業天然災害救助辦法規定，瑞穗鄉受損「西瓜」救助額度為每公頃6萬元，損失率20％以上的農友，可檢具相關文件至土地所在地公所辦理，申請現金救助。