資深藝人脫線（陳炳楠）昨(9日)晚間6時40分於家中安詳逝世，享耆壽90歲。已故金馬影帝郎雄的妻子包珈今(10日)在臉書追悼脫線，她說脫線一點都不脫線，只有他可以想出「帶回家200元，脫光光250元」這樣的經典名句，並形容脫線早已是人人尊敬的「國寶級表演藝術家」。

脫線早期拍台語電影，當中國電視公司開播後，脫線便進入中視主持《快樂農村》。包珈曾擔任中視導播，和脫線熟識；她指出，脫線從一個鄉村卡車司機，憑著天生喜感及聰明才智，像社會大學博士班的第一名博士，創造他的金元王國；做生意失敗再起來，起來再失敗，再起來，終於賣「雞」發大財。

包珈也讚賞脫線的專情，從年輕時賣藥到作秀，全省走透透，看盡美女無數，但是戶口名簿上「妻子」的名字沒變過，錢包守得牢牢的。他當年歌廳舞台影視多棲，從「攏每英ㄟ！」到「隨便你怎麼導，我都可以演（我都可以配合你）」，在她心目中，脫線早就不只是《妙人妙事》的活寶演員，而是從小地方走到國家舞台的「人人尊敬《國寶》級表演藝術家」。

今(10日)凌晨其家人在他的臉書粉專「台東脫線牧場-脫線爸」，貼出他的遺言，用123字跟大家說再見：「自台語片做到網路直播，受到大家愛護疼惜，非常感恩，一生帶給大家許多歡樂，很多人自囝仔看我到做阿嬤」，表示自己受到佛祖召喚，人生舞台他先行謝幕。提到爸爸的遺願，脫線兒陳嘉成表示：「最重要的就是希望家人、孫子平平安安，他曾說過他最大的成就不是電影拍多少部、雞養多少隻，而是把家庭照顧得很好，也希望大家繼續支持脫線牧場。」