台灣之星今天4G、5G訊號全掛，不爽指責是台電設備故障影響，導致機房停電。台電對此回應，確實是內湖區開關設備故障，而該電信業者是其中1戶。但為何它們的緊急自備發電機未能啟動，支應突然停電狀況，後續會協助業者了解。台電還進一步點出，台灣之星申請的是低壓用電，會建議它們跟進其他電信業者，改用穩定度較高的高壓用電。

台電說明，台北市內湖區今日11時46分由於開關設備故障，造成瑞光路358巷一帶共41戶停電，其中一戶為該電信業者機房。事發後台電立即派員前往現場搶修，並於下午3時41分恢復全數用戶正常供電。

但此時台灣之星理應該啟動自備發電機，緊急上場救援，卻仍造成斷訊發生。台電說，將協助該特殊用戶釐清自備發電機未能正常運作原因，並參考其他電信業者備援系統作法，協助用戶改善提升可靠度。

台電進一步表示，台灣之星是申請低壓方式供電，為避免電信服務因停電中斷，後續將協助用戶整體檢視評估，是否設法再提高緊急發電機容量。對重要設備也加裝不斷電電源（UPS）設備外，也會建議可比照其他電信業者，將用電型態替換為可靠度較高的高壓供電，也能透過申請第二路備用電源等措施，加上提升備援發電機等相關機制，可避免類似情事再度發生。