台積電公布4月營收1725.61億元 創歷史新高 18:242022/05/10 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電公布4月營收1725.61億元 創歷史新高 。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電今日公布4月營收，2022年4月合併營收約為新台幣1725.61億元，創下歷史新高，較3月增加了0.3％，較去年同期增加了55.0％。 累計今年1至4月營收約為新台幣6636億3700萬元，較去年同期增加了40.1％。 台積電預估今年第2季雖然智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度，然而高效能運算及汽車電子相關應用的市場需求將持續支持業績成長，預期今年第2季營收預計介於176億美元到182億美元之間。 《半導體》台積電4月營收雙升 衝1725億元新高 台積電4月營收衝1725億元 創歷史新高 #台積電 #4月營收 #營收 #市場 #同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電4月合併營收 創歷史新高 14:542022/05/10 財經 《半導體》甩雜音 聯發科4月營收寫次高 17:392022/05/10 財經 鉛錠價高 助攻泰銘4月營收達9.61億元 16:042022/05/10 財經 《基金》台積領跌失萬六 這3檔半導體ETF測前低 09:482022/05/10 財經 力積電4月營收攀升至73.27億元 連2個月創新高 16:352022/05/10 財經 官股券商逢低加碼 5月累積買超110億 04:102022/05/10 財經要聞 上海封城 仁寶廣達4月營收 中箭 04:102022/05/10 財經要聞 《百貨股》振宇五金4月剛強 拓點挹注營收 09:382022/05/10 財經 《其他股》森崴能源4月營收年增6.6倍 派利調整為股息各1元 14:492022/05/10 財經 《半導體》創見4月營收雙減 秀新工業級固態硬碟 08:182022/05/10 財經 上海封控影響 日月光投控4月營收月減6.4% 16:352022/05/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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