台積電今日公布4月營收，2022年4月合併營收約為新台幣1725.61億元，創下歷史新高，較3月增加了0.3％，較去年同期增加了55.0％。

累計今年1至4月營收約為新台幣6636億3700萬元，較去年同期增加了40.1％。

台積電預估今年第2季雖然智慧型手機的季節性因素將影響部分成長幅度，然而高效能運算及汽車電子相關應用的市場需求將持續支持業績成長，預期今年第2季營收預計介於176億美元到182億美元之間。