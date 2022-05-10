空軍防空暨飛彈指揮部794旅一名上兵遭11名同袍接連投訴，於2018、2019年間多次以不當肢體接觸進行性騷擾，包括觸碰生殖器、手指摳屁眼、下體頂臀部、對耳朵吹氣及十指交扣等，事後被記大過汰除。上兵不服提起行政訴訟，否認性騷同袍，台北高等行政法院認定性騷屬實，判決上兵敗訴。可上訴。

判決指出，該名志願役上兵服役已7年，卻遭投訴在2018年10月至2019年6月間長期經由上述不當肢體接觸性騷擾同袍，造成多人不適，2019年被記大過1次以致考績為丙上，隔年794旅人評會決議依言行不檢將他汰除。

上兵不服向國防部空軍司令部訴願遭駁回，繼續提起行政訴訟，主張性騷擾並非事實，且軍中階級嚴明，因指控他性騷擾的除了同袍還有上級長官，若他膽敢對上級性騷，豈有可能長達9個月都無人反應或處理？

合議庭審酌檢方不起訴處分書及軍方內部調查報告，證實確實有多名同仁投訴該上兵不當接觸，且上兵自己也在懲罰評議會中坦承有上述行為，由於性騷擾罪屬告訴乃論，上兵另已與被害人達成民事和解獲不起訴，因此認定上兵依言行不檢遭處分汰除並無違誤，判決將他撤銷處分之訴駁回。