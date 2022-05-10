全球教育科技與視訊會議領導品牌圓展科技（3669）10日宣布與全球最大樂器製造商Yamaha展開技術合作關係。圓展指出，雙方的合作將進一步整合圓展領先業界的攝影機與Yamaha高品質麥克風為遠距協作及簡報帶來超凡的溝通體驗。 圓展策略聯盟對象再添新名單Yamaha，圓展科技執行長許起裕指出，透過此次技術合作，USB雲端視訊攝影機將可以透過AVer PTZApp 2軟體整合Yamaha RM-CG吸頂式陣列麥克風（Ceiling-Mount Dante Microphone）及RM-TT桌上型陣列麥克風（Tabletop Microphone），提供使用者極佳的聲音追蹤體驗。此外，圓展自動追蹤和PTZ視訊攝影機，也可通過AVer PTZ Link軟體對接上述兩款Yamaha麥克風系統，開啟聲音追蹤新應用。也就是說，圓展攝影機可藉由PTZApp 2與PTZ Link軟體串接Yamaha麥克風系統，以發言者的聲音觸發攝影機預設點，完美切換角度拍攝不同發言者。

雙方除了展開技術合作外，也將攜手前進位於日本東京舉辦的教育綜合展（Education Comprehensive Exhibition，EDIX），該展覽展期從2022年5月11日至5月13日止，主要在展示提升教育品質的各項教育科技產品。另雙方也會在 2022年5月10日至5月13日期間於巴塞隆納舉行的2022歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE），攜手展出最新的解決方案。

許起裕指出，Yamaha 是業內備受尊敬的領導者，持續傳遞著創新和卓越的理念。本次的合作期望在商業和教育環境中提供絕佳的音視訊協作體驗。」

Yamaha資訊和通訊資深總經理Nobuo Ikematsu表示，圓展是視訊解決方案的領導品牌。相信結合圓展攝影機與我們的麥克風，可以將影像和聲音體驗提升到前所未有的高度。