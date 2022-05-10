晶圓代工廠力積電（6770）10日公告4月合併營收73.27億元，再創單月營收歷史新高。力積電同時宣布3D架構AIM（人工智慧記憶體）晶片製程平台研發獲得經濟部科專計畫補助，並與成功大學合作將智慧製造技術導入旗下晶圓廠，展現出研發布局及營收表現所帶來的強勁發展動能。

力積電第二季產能全線滿載，包括電源管理IC及功率半導體、利基型DRAM等接單暢旺，推升4月合併營收月增1.7％達73.27億元，較去年同期成長48.1％，續創單月營收歷史新高，累計前四個月合併營收280.35億元，較去年同期成長54.1％，為歷年同期新高。

力積電看好異質整合趨勢，打造3D架構AIM晶片製程平台，研發輸入、輸出各64位元的64Mb DRAM模塊（tile），每個模塊的頻寬高達每秒6.4GB，未來晶片設計業者可根據產品所需的DRAM容量、頻寬彈性擴充，降低高速影像處理、人工智慧、深度學習、與其他高效能運算的晶片設計難度和成本，滿足高記憶體頻寬、低耗能的應用需求。

在產學合作方面，力積電日前與成功大學智慧半導體及永續製造學院簽約，計劃驗證、導入全自動虛擬量測（AVM）系統與智慧型預測保養（IPM）系統。力積電指出，這項合作計畫將由成功大學智慧製造研究中心主任暨講座教授鄭芳田主持。