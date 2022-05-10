寶嘉誠工業公司廠房位於烏日區特定農業區內，是國內智慧機械大廠。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

寶嘉誠工業公司廠房位於烏日區特定農業區內，是國內智慧機械大廠。（經發局提供／謝瓊雲台中傳真）

全國第一家，台中市積極輔導特定工廠合法化，位在烏日特定農業區內的智慧機械大廠寶嘉誠工業，本月4日取得用地變更計畫核定，於6日完成特登工廠登記，最快可望在2年內，成為全國第一家農地工廠經輔導後，成功轉型為合法工廠的業者。

經濟部去年6月21日公布「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，位在非都市計畫區內，屬低污染且取得特定工廠資格的業者，均可在2032年3月19日前提出申請，將工廠所在農地變更成特定目的事業用地。

台中市經發局指出，特定工廠登記自前年3月20日至今年4月29日，已受理1萬169件申請未登工廠納管、補辦臨登工廠、申請特定工廠登記等，核准及納管4465件，數量居全國第一。有44家特定工廠業者申請核定用地計畫，而寶嘉誠是第一案獲核定的案例。

寶嘉誠工業董事長吳銘禧表示，去年8月提送用地計畫，辦理過程市府同仁皆提供清楚的資訊及說明，感謝經發局長張峯源前年至工廠訪視後，積極輔導用地合法化，使公司能順利在今年5月4日取得用地計畫核定函，及特定工廠使用地證明書，6日再取得特定工廠登記。

他說，公司秉持「小事成就大事，細節成就完美」的理念，及不斷創新的精神，為國內外零組件加工業客戶，生產高精密高效能的專用機，CNC電腦分度盤、精密五軸分度盤、自動化交換台、客製化自動倉儲結合AI系統等組配套件。用地計畫合法化後，將擴大投資，精進研發創新與生產技術、提供就業機會，升級工具機產業升級，為台中經濟發展助一臂之力。

寶嘉誠工業公司廠區位在烏日特定農業區內，根據經濟部去年頒布的辦法，用地變更計畫核定後，申請人需在2年內，繳納回饋金給農發基金，再向地政局申請地目變更編定為特定目的事業用地，並同步向都發局申請核發工廠建照、使照，並須依用地計畫，設置廠區之隔離綠帶、太陽能光電設備等。

最後再依上述核發文件，向經發局申請登記為一般合法工廠，若相關程序無法在2年限期內完成，必要時得申請展延2年，若未在4年內完成，最後核定計畫將遭廢止，原核發之特定工廠使用地證明書也將註銷。