80坪中古屋不如20坪預售屋嗎？有網友在PTT分享朋友與女友買屋遇到的問題，他表示朋友已經訂下另外一位朋友名下80坪約30年的電梯大樓，該屋不僅在精華地段，也有好的社區管理，但是朋友女友卻執意想買新的20坪預售屋；事件曝光後，網友見男子女友動機表示「還沒結婚，為何要買新房付錢，盤子是你？」。

一名網友在「PTT」論壇分享朋友小明(化名)與女朋友在買房遇到的問題，小明表示已經訂下朋友名下30年約80坪的的電梯大樓，由於該屋地點好、高樓層，又鄰近公園和捷運，30年前的定位是高級大樓，雖然外觀老氣，但是整體品質與社區管理都不錯。

男子欲買下朋友名下30年約80坪中古屋，卻遭女友拒絕想買20坪新屋，網見動機大酸「盤子？」。（翻攝自PTT）

由於小明和女友論及婚嫁，他因此也聯絡裝潢公司、室內設計師欲從新改造80坪中古屋，但是女友卻打算購買20坪預售屋，他提到女友家人會付頭期款，不過房子在女友名下，其餘的款項由他處理；突如其來的狀況，讓他想了解女友的想法，經過多番推敲，認為女友「不喜歡原屋主老婆，不喜歡對方住過的房子」。

文章一出，網友紛紛留言表示「確定要跟這種格局的結婚？」、「還沒結婚，為何B買新房要A付，盤子是你？」、「別傻傻的出錢幫人買房」、「是有家人背後技術性指導囉」、「我建議你跟B分手，找個好溝通，又願意住80坪的人」、「當然是直接換一個女朋友阿」。