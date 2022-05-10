2022年桃園市長選舉，藍營會派誰出戰？最新民調顯示，國民黨台北市議員羅智強以24. 3%支持度比29. 0%，輸給民進黨籍衛福部長陳時中4.7個百分點，但以25. 8%贏過民進黨立委鄭運鵬的22. 9%。陳時中與國民黨立委魯明哲相比則已被「逆轉」，魯支持度27. 6%，陳26. 3%。台師大政研所教授曲兆祥分析，陳時中支持度可能還沒有滑到底部，有機率會繼續往下掉。

台北市議員羅智強。（本報資料照片）

【每日必看】桃園翻盤? 陳時中民調下滑 羅智強緊追魯明哲｜高登採購爆黑箱! 陳時中駁"不知圖利怎產生"@中天電視 20220510

曲兆祥10日接受《中天新聞》專訪指出，陳時中民調大幅下滑，可能跟國內最近的疫情突然猛爆成長有關，造成了民眾的恐慌，特別是民眾買不到快篩劑又開始大排長龍搶快篩劑，相關民意當然會反映在民調上面。

曲兆祥指出，這份民調顯示出的一個跡象是，陳時中的民調開始出現下滑，可能還沒有滑到底部，有機率會繼續往下掉，隨著疫情快速變化和時間發展，而羅智強相對其他3位在地候選人，他的宣傳力道跟空軍是比較強的，所以某種程度上他可以快速累積支持度，因此，有可能就會和其他候選人產生競爭摩擦，而候選人處理摩擦，是否能夠顯現出他的高度，也會直接影響到幾位候選人的支持度。

曲兆祥續指，國民黨中央前陣子用力打羅智強的態度，反而造成羅智強的支持度快速上升，加上羅智強近日辭去台北市議員一職和在桃園龜山地區買房入籍，可見羅智強是有展現出相當程度的決心。而參選決心也在一定程度上，會影響選民們的選擇。

曲兆祥強調，如果羅智強的民調突破大概20%，那他的民調就可以說是「有意義的」，可以解讀為「來日方長」，因為選戰現在才剛剛開始，還需要後續持續觀察幾個月。