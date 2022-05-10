陳姓高中學生2020年1月結識同校學妹，兩人熱戀時在住處，忠孝東路某電影館包廂，與15歲學妹發生性關係，交往4個月後，學妹發現懷孕與學長發生爭執，並萌生輕生念頭，整起案件因而曝光，士林地院審結，認為陳男願意賠償學妹10萬，代表有解決誠意，加上學妹幫忙求情，依妨害性自主罪，判決陳男應執行有期徒刑10月，緩刑3年。

剛滿18歲的陳男，前年1月與學妹展開交往，兩人熱戀4個月期間，分別在住處以及電影館內，發生性行為23次，直至7月兩人發生爭執，學妹尋短後獲救，家人得知懷孕，經醫院引產後報警處理。

判決指出，陳男坦承犯行，當庭表示願意每月支付5000元，共10萬元給學妹，彌補傷害，但學妹並不同意，兩造並沒有共識。法官考量，陳男並非毫無悔意，學妹也希望能對學長從輕量刑，陳男正值血氣方剛，對於性衝動的控制能力較弱，每次各判處徒刑2月，應執行10月，緩刑3年，並依約定支付賠償金額，期間付保護管束。

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