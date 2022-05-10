雲林縣沿海青創基地，鎖定北港糖廠24個倉庫群（本報資料照片）

雲林縣政府在斗南車站倉庫設置全縣首處青創基地，10日縣文化觀光處表示目前將在海線規畫第2處青創基地，鎖定北港糖廠24個倉庫群，先期會結合北港水道頭文化園區日式員工宿舍群作為示範點，再延伸至倉庫群，完成後山、海區各有1處青創基地，協助青年返鄉創業。

雲林縣政府為活化閒置20餘年的北港糖廠，提出「北港文化產業園區」活化計畫，已獲內政部都委會審議通過，廠內有3排蔗糖倉庫，每排8個共24個，每個約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史意涵，因此著手規畫為雲林沿海青創基地。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，斗南青創基地已於上個月正式啟用，有10家青年品牌進駐，成為青年創業示範點，大獲好評，雲林沿海地區青年也躍躍欲試，希望縣府能在海線再設1處青創基地，北港糖廠位於市區，交通便捷，其24個倉庫群是非常適合的場域。

陳璧君說，24棟倉庫已由縣府公告為歷史建築，目前展開先期規畫，包括增加消防設施與無障礙空間、加強木製結構等，配合「北港文化產業園區」計畫，逐步打造1處結合青創基地、地方創生、休閒旅遊的多元化園區，日後再將山、海青創基地串聯，吸引青年返鄉創業。

陳璧君指出，雲林縣府所提「1621開台足跡－雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫」，已獲交通部觀光局核定經費2.2億元，計畫投入最多經費的「北港糖廠鐵道地景文化空間建設」項目，會將北港糖廠閒置22年的空間重新規畫，配合青創基地的設置，重現北港糖廠百年風華。