雲林縣古坑鄉金鑽鳳梨盛產，雲林縣府媒合媒合手搖飲業者Mr.Wish指定採購作為鮮果汁，左起雲林縣農會總幹事簡明欽、縣長張麗善、手搖飲業者吳信泰、永興果菜生產合作理事主席黃威騰一起簽署合作意向書。（周麗蘭攝）

古坑鄉的金鑽鳳梨產季四月到六月，今年稍晚一些，其質地軟嫩、鮮甜，受本地消費者喜愛，往年也外銷大陸、香港、日本。（周麗蘭攝）

雲林縣鳳梨目前進入盛產，許多果農擔心銷售管道不通暢，今年種植面積減少，雖產量較往年少，但今年台灣輸往日本的鳳梨又受船期、檢疫問題影響，出口量有限，雲林縣府媒合手搖飲業者Mr.Wish採購，至少採購15至20公噸榨汁上市。

去年起大陸暫停進口台灣鳳梨，雲林主要鳳梨產地古坑鄉減種2成多，今年包括古坑鄉、斗六市、林內鄉主產地，種植約374公頃，較去年500多公頃少了100多公頃。

鳳梨農、永興果菜生產合作社理事主席黃威騰表示，鳳梨生產成本升高，鄉村人力老化嚴重缺工，老農認為再種鳳梨划不來，而年輕鳳梨農擔心銷售管道不順，租地種鳳梨意願降低，田主也從每分地租金5000元至6000元降為2000至3000元。

雲林縣府農業處代理蔡耿宇表示，古坑鄉鳳梨田間交易價格目前還算不錯，但台灣鳳梨近日輸日受檢疫卡關，縣府未雨綢繆，積極媒合加工業者採購，首家是手搖飲連鎖店Mr.Wish，採購15公噸以上金鑽鳳梨做成鮮果飲品，在端午節上市。

古坑鄉的金鑽鳳梨產季四月到六月，今年稍晚一些，其質地軟嫩、鮮甜，受本地消費者喜愛，往年也外銷大陸、香港、日本。

雲林縣長張麗善、雲林縣農會總幹事簡明欽、手搖飲業者吳信泰、永興果菜生產合作理事主席黃威騰今（10日）一同簽署合作備忘錄，推廣雲林金鑽鳳梨。

張麗善表示，這對雲林鳳梨農來是一大福音，感謝雲林縣農會帶動古坑農會、斗六農會、林內農會一起幫助鳳梨農，特別感謝Mr.Wish選中雲林縣金鑽鳳梨的好滋味分享給海內外顧客。

雲林縣府雲林良品電商平台去年找企業團購金鑽鳳梨，創下1萬5000多箱銷售佳績，今年比照去年價格，宅配每箱500元，運費另計。