聚紡股票自5/31 終止櫃檯買賣 18:332022/05/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日表示，聚紡公司（4429）上櫃普通股股票自111年5月31日起終止櫃檯買賣。 聚紡公司以股份轉換方式，成為興采實業公司（4433）百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，公告自111年5月25日起停止該公司有價證券交易，並自5月31日（股份轉換基準日）起終止聚紡公司有價證券之櫃檯買賣。 《櫃買市場》聚紡31日起終止櫃檯買賣 永續債流通檔數 創新高 #聚紡 #有價證券 #股票自 #終止櫃檯買賣 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心：公告快易查網頁4／28上線 12:442022/04/27 財經 歐普羅5月20日起終止興櫃買賣 17:422022/05/05 財經 藥華藥 5月4日恢復為普通交割買賣 20:132022/04/29 財經 永續發展債券發行餘額突破3千億 10:022022/05/05 財經 程曦資訊整合公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:092022/04/29 財經 櫃買公告快易查 上線 04:102022/04/28 證券．權證 櫃買業績發表會 下周起跑 04:102022/05/05 證券．權證 利百景公司 申請登錄興櫃戰略新板 19:192022/04/26 財經 永利聯合5／5起變更交易方法 採分盤交易 09:442022/05/04 財經 5月業績發表會 九連發 04:102022/04/28 證券．權證 櫃買中心5/11審議宏碁資訊上櫃案 16:322022/05/06 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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