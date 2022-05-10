櫃買中心10日表示，聚紡公司（4429）上櫃普通股股票自111年5月31日起終止櫃檯買賣。

聚紡公司以股份轉換方式，成為興采實業公司（4433）百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，公告自111年5月25日起停止該公司有價證券交易，並自5月31日（股份轉換基準日）起終止聚紡公司有價證券之櫃檯買賣。