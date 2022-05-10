鋼價上漲 燁輝、盛餘及美亞4月營收笑呵呵 18:332022/05/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於鋼價上漲與接單順暢，鍍面大廠燁輝（2023）、盛餘（2029）及製管大廠美亞（2020）4月份合併營收都呈現成長局面，其中燁輝單月合併營收為81.31億元、年增15.49％，累計合併營收為312.79億元、年增21.63％。 除燁輝外，盛餘4月合併營收為14.60億元、年增17.32％，累計合併營收為56.55億元、年增27.01％，且美亞單月合併營收為6.09億元、年增20.68％，累計合併營收為22.21億元、年增18.82％。 鋼鐵人爽過五一 加薪領紅包 燁輝出貨量價揚 2021獲利大放異彩 #盛餘 #燁輝 #美亞 #累計合併 #鋼價上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－盛餘 量價得宜挑戰前高 04:102022/04/14 證券．權證 永記去年每股賺5.45元 今年第一季營運還不錯 19:022022/03/15 財經 鋼管雙雄5月內銷價 全面調漲 04:102022/04/27 證券．權證 殖利率+價格看漲 鋼鐵人逆風挺立 17:432022/03/11 財經 鋼管雙雄 4月盤價漲一成 04:102022/03/23 證券．權證 基建產業基金 通膨危機變轉機 04:102022/03/31 投資理財 半導體遭2大痛擊後 更慘的是供應鏈崩殺兇手是「它」 05:202022/04/18 財經 頁岩油浮商機 鋼管業接單旺 04:102022/03/28 財經要聞 需求旺 威致、燁輝權證搶手 04:102022/04/14 證券．權證 高殖利率護體 14檔鋼鐵人帶勁 04:102022/03/12 證券．權證 鋼鐵股擁雙高 13檔紅通通 04:102022/04/14 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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