受惠於鋼價上漲與接單順暢，鍍面大廠燁輝（2023）、盛餘（2029）及製管大廠美亞（2020）4月份合併營收都呈現成長局面，其中燁輝單月合併營收為81.31億元、年增15.49％，累計合併營收為312.79億元、年增21.63％。

除燁輝外，盛餘4月合併營收為14.60億元、年增17.32％，累計合併營收為56.55億元、年增27.01％，且美亞單月合併營收為6.09億元、年增20.68％，累計合併營收為22.21億元、年增18.82％。

鋼鐵人爽過五一 加薪領紅包
燁輝出貨量價揚 2021獲利大放異彩
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