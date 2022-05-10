福興鄉長蔣煙燈表示，今年福興西瓜大約7成爛果，可以說是近年來最差的收成，也連帶影響今年的西瓜節。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

有瓜農就說，種瓜種了幾十年，從沒遇到過這樣的情況，原本以為有存活部分外型好看的西瓜，結果打開看裡面也都是爛的。(公所提供／吳建輝彰化傳真)

今年彰化縣福興鄉、芳苑鄉的西瓜受到春雨影響，當季的西瓜成果率不佳，畸形裂果樣樣來，讓當地瓜農欲哭無淚，福興鄉長蔣煙燈表示，今年福興西瓜大約7成爛果，可以說是近年來最差的收成，也連帶影響今年的西瓜節。

有瓜農就說，種瓜種了幾十年，從沒遇到過這樣的情況，原本以為有存活部分外型好看的西瓜，結果打開看裡面也都是爛的，還有病蟲害孳生，也就是俗稱的「瘋欉」，而多變的天氣型態，讓原本健康的西瓜染病，出現枯黃萎縮的情形。

蔣煙燈表示，福興鄉的麥厝村、三和村是福星西瓜的產區，總面積大約 4、50公頃，而福興許多瓜農擴大到芳苑、二林種植，因此芳苑、二林那邊種植的時間相同，同樣受到不少災害，有些外觀看起來正常，但內部都已經爛了，農民的壓力實在很大。

蔣煙燈說，福興種植西瓜面積有7公頃，受災的面積超過4公頃，受損率超過40％，因此已經請農業課協助農民來申請災害救助金，也呼籲瓜農可以先準備好災害照片，耕作證件等等，以利加速災損補助的申請。

縣府農業處表示，彰化縣西瓜栽植面積約有273公頃，先後已經有鄉鎮提出農損申報，陸續會派員前往勘災，而今年西瓜生長情形不良，主因是在西瓜著果期時，剛好碰到春雨，而生長期又碰上天氣忽冷忽熱，因此造成西瓜品質不穩情形。