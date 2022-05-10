國內疫情嚴峻，幼童確診消息也不斷傳出。一名爸爸分享，1歲半的孩子染疫後，隔天竟發燒到40度，且嘴唇發紫，讓他嚇得趕緊打199送醫，然而這個舉動卻遭網友質疑，孩子的症狀應為輕症，應該先讓孩子退燒再觀察比較妥當，不過也有人認為，面對孩子生病每位家長都會很緊張，「很多人是沒遇到才能講的雲淡風輕」。

原PO昨（9日）在PTT媽寶板發文表示，因家中長輩確診，1歲半的孩子5日也中鏢，6日凌晨開始發燒到40度，且全身發抖、嘴唇發紫，讓他相當緊張，趕緊打119送到林口長庚急診，待孩子看完診、塞肛門塞劑並逐漸退燒後，才返家休息。

然而貼文一出，引來不少網友質疑，「好奇在急診怎麼處置，至少以我文字理解那些症狀就是輕症」、「如果吃了退燒藥後體溫有退，活動力恢復能喝水進食，就是輕症啊」、「這種情況到急診也是先給退燒藥再觀察，反而讓小朋友額外不舒服一個小時，建議先退燒再衝急診，可以讓大家省下很多時間」。

不過也有網友反駁，「很多人是沒遇到才能講的雲淡風輕」、「看到孩子發高燒，做父母的真的很難在家待的住，而且染疫幼童病情變化快，為人父母身心煎熬的感受可不是一般人能體會的」、「除了有醫護背景的父母，有哪個人看到小孩燒到發抖發紫還會待在家」、「目前真的沒有很完美的方案，爸媽都辛苦了」。

另有家長分享經驗，「上周六我1歲半的小孩也發燒到40度，打去急診室詢問，護理師說現場也很多寶寶發燒，排隊要等很久，如果可以就想辦法壓下來自己照顧，真的抽搐或嚴重在送醫」。

面對網友的質疑，原PO再度發文回應，直言面對疫情和未知狀況，加上孩子已經發燒到40度、全身發抖、嘴唇發紫，他只能自私的選擇打119去急診，若有個萬一，至少有醫護人員及醫療器材可以馬上處理。他也強調，發文目的是想讓大家知道目前狀況，並不是要抱怨醫療人員，或佔用醫療資源的意思。

根據台灣兒科醫學會、台灣兒童感染症醫學會訂定「兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件」，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等症狀，應立刻撥打119或由同住親友緊急送醫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也曾說明，兒童發燒期間可能有活動力不佳的情形，如果家長要觀察病狀嚴重度，建議要等退燒後比較好判斷。